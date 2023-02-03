Блогер Николай Соболев попал в список иностранных агентов по решению Минюста

На прошлой неделе аналогичное «звание» заслужил актер Артур Смольянинов✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ). После этого народный артист РСФСР Сергей Никоненко призвал временно запретить картины, где он играет одну из ролей.