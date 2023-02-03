Блогер Николай Соболев попал в список иностранных агентов по решению Минюста

Российский Минюст внес изменения в реестр иностранных агентов. Всего в список занесено пять фамилий.
Физическим лицом, исполняющим функции иноагента, стал российский видеоблогер, писатель, ведущий собственного YouTube-канала Николай Соболев. Также в реестр попали Елена Прокашева, Екатерина Дудко, Александр Макашенец, Павел Мезерин.
На прошлой неделе аналогичное «звание» заслужил актер Артур Смольянинов✱ (физлицо, выполняющее функции иноагента в РФ). После этого народный артист РСФСР Сергей Никоненко призвал временно запретить картины, где он играет одну из ролей.
- ✱ - физлицо или организация, признанные в РФ иноагентами