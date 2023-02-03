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События на Украине к 21:00 3 февраля: Зеленский исключил уход из Бахмута, жителей Славянска призвали к бегству

Весь мир
События на Украине к 21:00 3 февраля: Зеленский исключил уход из Бахмута, жителей Славянска призвали к бегству

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 3 февраля.

Россия

В течение минувших суток подразделения Вооруженных сил России нанесли поражение подразделениям украинских 108-й и 110-й бригад территориальной обороны в районах Левадного, Марфополя и Луговского в Запорожской области. Это привело к уничтожению более 20 украинских военнослужащих, а также артиллерийской системы М-777, двух гаубиц Д-20 и одной Д-30.

На Херсонском направлении российские войска ликвидировали самоходные орудия «Акация» и две «Гвоздики» в ходе контрбатарейной борьбы. Пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS была уничтожена недалеко от населенного пункта Антоновка. Три украинских склада боеприпасов также были поражены в населенных пунктах Казацкое, Николаевка и Михайловка.

Российские вооруженные силы поразили позиции 86 украинских артиллерийских подразделений, а также живую силу и технику в 103 различных районах, используя оперативно-тактическую авиацию и артиллерию.

Ракетная установка «Точка-У» и зенитно-ракетный комплекс NASAMS норвежского производства были уничтожены под Покровским в Донецкой Народной Республике. Также над этим населенным пунктом сбит самолет МиГ-29 ВВС Украины; в других районах в течение дня перехвачены семь беспилотников.

Днем Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино в Курской области, повредив склады местного сельскохозяйственного предприятия. В самом поселке и соседнем Свердликово в результате обстрела было нарушено энергоснабжение. При этом жертв нет.

Ситуация в Донбассе

На Купянском направлении ударами авиации и артиллерийским огнем поражены подразделения 103-й бригады теробороны и 92-й бригады ВСУ в Табаевке, Берестовом и Новоселовском. Уничтожены 40 украинских солдат, бронетранспортер и контрбатарейный радар AN/TPQ-50. Кроме того, в Благодатовке ликвидирован склад боеприпасов ВСУ.

В то же время на Лиманском направлении артиллерийским огнем и наступательными действиями нанесен урон 66-й, 25-й и 80-й украинским бригадам в Невском, Ямполовке и в Серебрянском лесничестве. Результатом стало уничтожение 70 солдат ВСУ, 2 бронемашин, боевой машины пехоты, гаубицы Д-20 и артиллерийской системы М-777. Также недалеко от Лимана ликвидирован склад боеприпасов противника.

На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные позиции и рубежи в ходе наступательных действий. В течение суток были уничтожены 40 украинских солдат, гаубица «МСТА-Б» и контрбатарейный радар AN/TPQ-37. В Покровске поражено хранилище топлива для военной техники ВСУ. В Кураховке и Михайловке ликвидированы склады боеприпасов.

События на Украине к 21:00 3 февраля: Зеленский исключил уход из Бахмута, жителей Славянска призвали к бегству

Украина

Владимир Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина — ЕС заявил, что Киев ни в коем случае не начнет отвод войск из Бахмута (Артемовска), а будет удерживать город до последнего.

«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — сказал он.

Тем временем мэр Славянска Вадим Лях призвал горожан начать самостоятельную эвакуацию в связи с приближением линии фронта. Чиновник ссылается на сопутствующий этому рост количества обстрелов.

Также Пентагон сегодня окончательно согласовал очередной пакет помощи Киеву, куда войдут дальнобойные снаряды GLSDB. При этом подчеркивается, что Вашингтон оставляет на усмотрение украинского руководства возможность применять боеприпасы для ударов по территории Крыма, сообщает РИА Новости.
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