События на Украине к 21:00 3 февраля: Зеленский исключил уход из Бахмута, жителей Славянска призвали к бегству

В то же время на Лиманском направлении артиллерийским огнем и наступательными действиями нанесен урон 66-й, 25-й и 80-й украинским бригадам в Невском, Ямполовке и в Серебрянском лесничестве. Результатом стало уничтожение 70 солдат ВСУ, 2 бронемашин, боевой машины пехоты, гаубицы Д-20 и артиллерийской системы М-777. Также недалеко от Лимана ликвидирован склад боеприпасов противника.