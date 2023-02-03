События на Украине к 21:00 3 февраля: Зеленский исключил уход из Бахмута, жителей Славянска призвали к бегству

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся на Украине и в Донбассе к вечеру 3 февраля.
Россия
В течение минувших суток подразделения Вооруженных сил России нанесли поражение подразделениям украинских 108-й и 110-й бригад территориальной обороны в районах Левадного, Марфополя и Луговского в Запорожской области. Это привело к уничтожению более 20 украинских военнослужащих, а также артиллерийской системы М-777, двух гаубиц Д-20 и одной Д-30.
На Херсонском направлении российские войска ликвидировали самоходные орудия «Акация» и две «Гвоздики» в ходе контрбатарейной борьбы. Пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS была уничтожена недалеко от населенного пункта Антоновка. Три украинских склада боеприпасов также были поражены в населенных пунктах Казацкое, Николаевка и Михайловка.
Российские вооруженные силы поразили позиции 86 украинских артиллерийских подразделений, а также живую силу и технику в 103 различных районах, используя оперативно-тактическую авиацию и артиллерию.
Ракетная установка «Точка-У» и зенитно-ракетный комплекс NASAMS норвежского производства были уничтожены под Покровским в Донецкой Народной Республике. Также над этим населенным пунктом сбит самолет МиГ-29 ВВС Украины; в других районах в течение дня перехвачены семь беспилотников.
Днем Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли приграничное село Николаево-Дарьино в Курской области, повредив склады местного сельскохозяйственного предприятия. В самом поселке и соседнем Свердликово в результате обстрела было нарушено энергоснабжение. При этом жертв нет.
Ситуация в Донбассе
На Купянском направлении ударами авиации и артиллерийским огнем поражены подразделения 103-й бригады теробороны и 92-й бригады ВСУ в Табаевке, Берестовом и Новоселовском. Уничтожены 40 украинских солдат, бронетранспортер и контрбатарейный радар AN/TPQ-50. Кроме того, в Благодатовке ликвидирован склад боеприпасов ВСУ.
В то же время на Лиманском направлении артиллерийским огнем и наступательными действиями нанесен урон 66-й, 25-й и 80-й украинским бригадам в Невском, Ямполовке и в Серебрянском лесничестве. Результатом стало уничтожение 70 солдат ВСУ, 2 бронемашин, боевой машины пехоты, гаубицы Д-20 и артиллерийской системы М-777. Также недалеко от Лимана ликвидирован склад боеприпасов противника.
На Донецком направлении ВС РФ заняли более выгодные позиции и рубежи в ходе наступательных действий. В течение суток были уничтожены 40 украинских солдат, гаубица «МСТА-Б» и контрбатарейный радар AN/TPQ-37. В Покровске поражено хранилище топлива для военной техники ВСУ. В Кураховке и Михайловке ликвидированы склады боеприпасов.
Украина
«Сдавать Бахмут никто не будет. Будем бороться, сколько сможем», — сказал он.
Тем временем мэр Славянска Вадим Лях призвал горожан начать самостоятельную эвакуацию в связи с приближением линии фронта. Чиновник ссылается на сопутствующий этому рост количества обстрелов.