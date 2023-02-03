Ледяной шторм в Техасе унес жизни десяти человек

Остин, 3 февраля. Штаты Оклахома, Арканзас и Техас столкнулись с аномальным зимним штормом. Жертвами непогоды в южных регионах США стали десять человек.
По данным СМИ, по меньшей мере семь смертей в Техасе были связаны со штормом. Еще три жителя южного штата погибли в ДТП из-за непогоды. Власти региона были вынуждены закрыть школы из-за климатических условий.
Более 337 000 жителей Техаса остались без электричества. Губернатор штата Грег Эбботт заявил, что перебои в подаче электроэнергии были вызваны падением деревьев и обрывом линий электропередач.
Ожидается, что восточные штаты вскоре столкнуться с проблемой непогоды. В условиях рекордных заморозков (от -7 до -8 градусов по Цельсию) были закрыты школы в Бостоне, а социальные службы Нью-Йорка переведены на экстренный режим работы.
Национальная метеорологическая служба выпустила специальные предупреждения для восточных штатов, призывая граждан ограничить время пребывания на открытом воздухе.
США сталкиваются с аномальной непогодой с начала января. Зимние штормы в Калифорнии нанесли значительный ущерб прибрежным городам, вызвали наводнения и унесли жизни по меньшей мере 12 человек. Для ликвидации последствий бедствия администрация президента Байдена ввела режим ЧС в регионе. Позднее в Алабаме в результате торнадо погибло шесть человек и 12 получили ранения.