Ледяной шторм в Техасе унес жизни десяти человек

США сталкиваются с аномальной непогодой с начала января. Зимние штормы в Калифорнии нанесли значительный ущерб прибрежным городам, вызвали наводнения и унесли жизни по меньшей мере 12 человек. Для ликвидации последствий бедствия администрация президента Байдена ввела режим ЧС в регионе. Позднее в Алабаме в результате торнадо погибло шесть человек и 12 получили ранения.