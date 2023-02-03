Бывшая стюардесса с оружием в руках защищает Донбасс в должности замполита

Уроженка Донбасса Анна Илясова работала стюардессой. Однако в 2014 году, когда ее Родина оказалась в опасности, девушка ответила на зов и сменила форму бортпроводницы на военный камуфляж.
Сейчас Анна служит в 42-й гвардейской мотострелковой Евпаторийской Краснознаменной дивизии в звании замполита. Отважная девушка с позывным «Белка» побывала в самых горячих точках СВО и участвовала в освобождении Мариуполя, где и встретилась с корреспондентом ФАН.
«Это микрорайон Курчатово, здесь мы заходили с ребятами: через Сартану, на Волонтеровку и потихонечку-потихонечку продвигались сюда, на Курчатово. Отодвигали украинские войска, после Курчатово шли на Пентагон, с Пентагона — на Азов-Кольцо. И оттуда — на Ильича. Легендарные резервисты, «Железные каски», — рассказала она.
Анна пережила обстрелы и смерти боевых товарищей. Спала в холодных ангарах и сгоревших домах. Но все это не сломило ее дух: «Белка» сохраняет оптимизм и веру в скорое освобождение Донбасса. Ведь на кону стоит судьба мирных жителей, соотечественников Илясовой, ради которых она и взяла в руки оружие.