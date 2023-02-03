Бывшая стюардесса с оружием в руках защищает Донбасс в должности замполита

Анна пережила обстрелы и смерти боевых товарищей. Спала в холодных ангарах и сгоревших домах. Но все это не сломило ее дух: «Белка» сохраняет оптимизм и веру в скорое освобождение Донбасса. Ведь на кону стоит судьба мирных жителей, соотечественников Илясовой, ради которых она и взяла в руки оружие.