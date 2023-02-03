Ученик Олега Табакова вспомнил важный совет покойного режиссера

Ученик Табакова рассказал, как начался его путь в кино. Все определила экскурсия на «Мосфильм», которую он посетил в детстве, после чего твердо решил, что станет актером. После девятого класса Нурулин поступил в колледж Табакова, сообщает издание «Дни.ру».