Ученик Олега Табакова вспомнил важный совет покойного режиссера

Актер Денис Нурулин был прилежным учеником актерской школы режиссера Олега Табакова. Он вспомнил важный совет, который давал покойный кинематографист своим воспитанникам.
Нурулин рассказал, что Табаков всегда просил молодых актеров привыкать находиться в ожидании. Самый главный совет режиссера для своих учеников — быть всегда терпеливыми. У Нурулина получилось стать знаменитым, следуя указаниям Табакова. Недавно он сыграл сыщика-гения в сериале «Безсоновъ».
Ученик Табакова рассказал, как начался его путь в кино. Все определила экскурсия на «Мосфильм», которую он посетил в детстве, после чего твердо решил, что станет актером. После девятого класса Нурулин поступил в колледж Табакова, сообщает издание «Дни.ру».