Арбитражный суд Санкт-Петербурга рассмотрит иск инвесторов к основателям проекта Gigant

HR-проект Gigant по поиску подработки основан в 2019 году Михаилом Вальковским, который владеет 54,627% доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. В число владельцев оставшейся доли в нем с 2020 года входят сооснователь Hoff Михаил Кучмент, председатель наблюдательного совета X5 Петр Демченков и ООО «КЕХ Екоммерц» (Авито).
Как сообщают собственные источники Lenta.ru, иск вызван причинением убытков сервису Gigant действиями гражданина Вальковского и гражданина Дениса Решанова. Попытки инвесторов урегулировать ситуацию в досудебном порядке не привели к результату.
«Да, коллективный иск в отношении Gigant подан, наша компания участвует в нем наряду с другими акционерами. Мы постоянно проводим аудит активов, которые относятся к нашему инвестиционному портфелю. Конечно, крайне редко, но бывает, что некоторые модели не отвечают заявленным параметрам, прогнозам и эффективности, в результате чего могут быть признаны ошибкой. Данный кейс — это именно такая ошибка, отягощенная нарушением финансовой дисциплины. Он попал в наше поле зрения еще в 2021 году, и мы рассчитывали на его досудебное решение. К сожалению, это нерабочий сценарий, и исправить эту ошибку сейчас можно только в суде», — отметили в пресс-службе Авито.
Иск от группы инвесторов подан 26 января 2023 года, сумма иска превышает 168 миллионов рублей. В качестве ответчиков по делу проходят Михаил Вальковский и Денис Решанов, который является членом Совета Директоров Общества, ранее занимал должность управляющего директора Общества, а сейчас является генеральным директором. Коллективный иск инициирован Петром Демченковым, Михаилом Кучментом и Авито. Их представители подтвердили подачу иска.
«Мы подали иск против партнеров, которых подозреваем в недобросовестности. Это совместное решение инвесторов проекта и мы готовы выражать свое мнение публично. Я постараюсь быть сдержанным». В рамках своей бизнес-деятельности я впервые сталкиваюсь с такой откровенной недобросовестностью, как со стороны основателей Гиганта. Им удалось привлечь хорошие инвестиции в свой проект. Однако, к сожалению, вместо того, чтобы развивать высокий IT-потенциал бизнеса, закрепляться на HR-рынке и честно зарабатывать еще больше, грамотно используя привлеченные инвестиции, Денис Решанов и Михаил Вальковский выбрали выводить средства из бизнеса, создав аффилированную компанию и сделав ее по сути центром прибыли», — сообщил сооснователь Hoff Михаил Кучмент.
Он отметил, что у компании «Гигант» зафиксированы большие необоснованные расходы в 2021 и 2022 годах, которые также важно вернуть в инвестиционный актив. Михаил Кучмент выразил разочарование в связи с тем, что люди не ограничиваются недобросовестным поведением в делах, а еще и создают бизнес-сообщество, привлекая в него доверчивую аудиторию. Этим людям продают курсы и якобы обучают предпринимательству на примере истории успеха, достигнутого нечестным путем.
«Я достаточно давно в бизнесе и вижу, что сейчас в России только набирает значимость институт деловой репутации. Ранее многие инвесторы “прощали” недобросовестным партнерам поступки, связанные с потерей денег. Сейчас же все больше исков и разбирательств, нацеленных на установление справедливости и возмещение убытков. Признание арбитражным судом вины влечет не только финансовые компенсации со стороны ответчиков, но и уничтожает их репутацию в деловом мире. После таких поступков в их проекты не будут инвестировать. Компетентные органы будут определять степень ответственности основателей ”Гиганта”, но для меня вывод очевиден», — заявил Михаил Кучмент.
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