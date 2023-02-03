Арбитражный суд Санкт-Петербурга рассмотрит иск инвесторов к основателям проекта Gigant

Он отметил, что у компании «Гигант» зафиксированы большие необоснованные расходы в 2021 и 2022 годах, которые также важно вернуть в инвестиционный актив. Михаил Кучмент выразил разочарование в связи с тем, что люди не ограничиваются недобросовестным поведением в делах, а еще и создают бизнес-сообщество, привлекая в него доверчивую аудиторию. Этим людям продают курсы и якобы обучают предпринимательству на примере истории успеха, достигнутого нечестным путем.