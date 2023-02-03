Минобороны РФ обнародовало видео учебных стрельб танков Т-90М «Прорыв»

Минобороны показало на видео учебные стрельбы основных танков Т-90М «Прорыв» на полигоне в Ленинградской области. Отмечается, что именно боевые машины такого типа применяются ВС РФ в ходе проведения спецоперации на Украине.
На представленных кадрах видно, как группа танков Западного военного округа ведет огонь из 125-мм орудий по мишеням на дистанции до пяти километров. В ходе проведения стрельб отрабатывались также и преодоление боевыми машинами естественных и искусственных препятствий.
Сообщается, что боевые машины «Прорыв» являются модернизированным вариантом танков типа Т-90 с улучшенной бронезащитой, цифровой системой управления огнем и несколькими вариантами прицеливания.