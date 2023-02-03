Кирьяков признался, что ждет возвращения 41-летнего Павлюченко на футбольное поле

Ранее стало известно, что 41-летний Павлюченко может принять участие в матче Кубка России между «Уфой» и грозненским «Ахматом». Более того, не исключено, что форвард, на счету которого 199 голов за клубную карьеру, сыграет и в других встречах башкирской команды.