Кирьяков признался, что ждет возвращения 41-летнего Павлюченко на футбольное поле

Победитель молодежного чемпионата Европы по футболу 1990 года Сергей Кирьяков поделился мнением о возобновлении карьеры Романа Павлюченко.
Сергей Кирьяков считает, что бронзовый призер Евро-2008 Роман Павлюченко может возобновить карьеру и сыграть за «Уфу» в матче Кубка России. Соответствующее мнение мастер спорта СССР озвучил в разговоре с журналистами «Чемпионата».
«Если руководство «Уфы» может предоставить такой шанс, то почему бы и не сыграть. Было бы интересно посмотреть на Павлюченко в Кубке России», — отметил Кирьяков.
Ранее стало известно, что 41-летний Павлюченко может принять участие в матче Кубка России между «Уфой» и грозненским «Ахматом». Более того, не исключено, что форвард, на счету которого 199 голов за клубную карьеру, сыграет и в других встречах башкирской команды.