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В Майкопе осудят предпринимателя по делу о падении аттракциона на мальчика в ТРЦ

Происшествия
В Майкопе осудят предпринимателя по делу о падении аттракциона на мальчика в ТРЦ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя в Майкопе. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

По данным следствия, бизнесмен арендовал часть торгово-развлекательного комплекса с игровым оборудованием и не следил за техническим состояние каруселей. Жертвой халатности предпринимателя стал девятилетний мальчик, который катался на аттракционе и получил травму.

На ребенка обрушилась верхняя часть конструкции из-за разлома одного из удерживающих механизмов. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, материалы которого были направлены в суд для рассмотрения по существу.
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