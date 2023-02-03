В Майкопе осудят предпринимателя по делу о падении аттракциона на мальчика в ТРЦ

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении предпринимателя в Майкопе. Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.
По данным следствия, бизнесмен арендовал часть торгово-развлекательного комплекса с игровым оборудованием и не следил за техническим состояние каруселей. Жертвой халатности предпринимателя стал девятилетний мальчик, который катался на аттракционе и получил травму.
На ребенка обрушилась верхняя часть конструкции из-за разлома одного из удерживающих механизмов. Мужчина стал фигурантом уголовного дела, материалы которого были направлены в суд для рассмотрения по существу.