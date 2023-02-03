Зеленский заявил о падении боевого духа на Украине

Боевой дух на Украине в последнее время ослаб, пожаловался президент государства Владимир Зеленский.
Жители некоторых городов забыли о том, что происходит, и ведут себя так, будто они на отдыхе. Это своего рода проявление слабости, заявил глава государства в ходе пресс-конференции по итогам саммита Евросоюз — Украина, прошедший Киеве.
«В городах, где не было оккупации, у нас было полное ощущение, что мы все на войне. Сейчас в некоторых городах я вижу, что они на отдыхе», — заявил Владимир Зеленский.
Стойкость страны зависит не только от мотивации, которую она получает от партнеров. Важен дух народа внутри государства, заявил украинский лидер. В самом начале СВО он был крепче, подметил Зеленский.