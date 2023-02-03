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Прокуратура Красноярского края взяла на контроль дело о взятках в отношении сотрудника МВД

Происшествия
Прокуратура Красноярского края взяла на контроль дело о взятках в отношении сотрудника МВД

Прокуратура Красноярского края взяла под контроль расследование уголовного дела в отношении заместителя начальника оперативно-разыскной части собственной безопасности ГУ МВД России по региону. Его обвиняют во взяточничестве.

По данным следствия, фигурант получил два денежных вознаграждения в размере 2,5 млн рублей от лесозаготовителей, которые незаконно вырубали деревья. Полицейского задержали. Решается вопрос о мере пресечения.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте обвиняемого. Готовятся материалы дела для передачи в суд.
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