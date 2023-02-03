Страны Евросоюза в прошлом году нарастили закупки СПГ на 54 млрд кубометров

Во время визита в Баку она отметила, что экспорт более чем в 1,5 раза превысил прежний показатель. Таким образом ЕС смог частично справиться с разгоревшимся энергетическим кризисом. Симсон в Азербайджане также продолжает искать новые возможности расширения поставок топлива в европейское содружество, исключая российские источники.