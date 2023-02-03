Страны Евросоюза в прошлом году нарастили закупки СПГ на 54 млрд кубометров

Представители Евросоюза увеличили объем закупок сжиженного природного газа (СПГ) с 80 млрд кубических метров в 2021 году до 134 млрд в 2022-м, заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
Во время визита в Баку она отметила, что экспорт более чем в 1,5 раза превысил прежний показатель. Таким образом ЕС смог частично справиться с разгоревшимся энергетическим кризисом. Симсон в Азербайджане также продолжает искать новые возможности расширения поставок топлива в европейское содружество, исключая российские источники.
Энергокризис в Европе начался в августе 2021 года, когда тарифы на СПГ стали превышать цены на российский трубопроводный газ в 2-8 раза.