Минфин РФ: первые ипотечные займы в новых регионах будут выданы к лету

Жители новых субъектов России уже к лету текущего года смогут оформить ипотечные займы, сообщил заместитель министра финансов Алексей Моисеев.
Скорейшее предоставление данной возможности является приоритетом, отметил он в Луганске после заключения договора купли-продажи Промсвязьбанком ООО «ПСБ Луганск». Соответствующий документ подписали председатель ПСБ Петр Фрадков и врио председателя Фонда государственного имущества ЛНР Валерий Кравченко.
В начале января председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Ставка по кредиту не превысит 2% годовых, а максимальная сумма – 6 млн рублей.