Минфин РФ: первые ипотечные займы в новых регионах будут выданы к лету

В начале января председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о запуске льготной ипотечной программы для Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Ставка по кредиту не превысит 2% годовых, а максимальная сумма – 6 млн рублей.