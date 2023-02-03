Чемпион мира по футболу 2014 года Озил решил завершить спортивную карьеру

Немецкий футболист Месут Озил принял решение о завершении спортивной карьеры после матча чемпионата Турции между клубами «Истанбул Башакшехир» и «Кайсериспор». Об этом в социальных сетях сообщил журналист Якуп Чинар. Озил крайне неудачно провел матч и быз заменен в перерыве. На следующий день 34-летний полузащитник не пришел на тренировку и сообщил одноклубникам о своем решении.