Чемпион мира по футболу 2014 года Озил решил завершить спортивную карьеру

Чемпион мира по футболу 2014 года в составе сборной Германии Месут Озил решил завершить карьеру.
Немецкий футболист Месут Озил принял решение о завершении спортивной карьеры после матча чемпионата Турции между клубами «Истанбул Башакшехир» и «Кайсериспор». Об этом в социальных сетях сообщил журналист Якуп Чинар. Озил крайне неудачно провел матч и быз заменен в перерыве. На следующий день 34-летний полузащитник не пришел на тренировку и сообщил одноклубникам о своем решении.
Ранее Озил выступал за турецкий «Фенербахче», лондонский «Арсенал», мадридский «Реал», а также немецкие «Вердер» и «Шальке 04».