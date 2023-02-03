ЕС введет потолок стоимости нефтепродуктов из России на уровне 100 долларов за баррель

Как отмечало ранее агентство Bloomberg, переговоры по этой теме осложнялись тем, что Европейский союз старался выдержать баланс между противоречащими целями: попыткой ограничить доходы Москвы от экспорта энергоресурса и избежать при этом взлета цен либо нехватки нефтепродуктов на глобальном рынке.