ЕС введет потолок стоимости нефтепродуктов из России на уровне 100 долларов за баррель

Европейские государства достигли договоренности о введении потолка цен на нефтепродукты из России, сообщает Reuters.
Потолок цен будет зафиксирован на уровне 100 долларов за баррель торгующихся нефтепродуктов с премией, и 45 долларов за «бочку» торгующихся с дисконтом.
Как отмечало ранее агентство Bloomberg, переговоры по этой теме осложнялись тем, что Европейский союз старался выдержать баланс между противоречащими целями: попыткой ограничить доходы Москвы от экспорта энергоресурса и избежать при этом взлета цен либо нехватки нефтепродуктов на глобальном рынке.