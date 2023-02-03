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ЕС введет потолок стоимости нефтепродуктов из России на уровне 100 долларов за баррель

Экономика
ЕС введет потолок стоимости нефтепродуктов из России на уровне 100 долларов за баррель

Европейские государства достигли договоренности о введении потолка цен на нефтепродукты из России, сообщает Reuters.

Потолок цен будет зафиксирован на уровне 100 долларов за баррель торгующихся нефтепродуктов с премией, и 45 долларов за «бочку» торгующихся с дисконтом.

Как отмечало ранее агентство Bloomberg, переговоры по этой теме осложнялись тем, что Европейский союз старался выдержать баланс между противоречащими целями: попыткой ограничить доходы Москвы от экспорта энергоресурса и избежать при этом взлета цен либо нехватки нефтепродуктов на глобальном рынке.
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