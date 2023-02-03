Неоднозначно: как горожане оценивают транспортную реформу спустя почти год

Ретроспективно глядя на транспортную реформу, можно отметить ее неоднозначность. С одной стороны, центр города действительно стал более доступным для горожан. Однако удаленные районы, а также спальные агломерации оказались в куда худшем положении, чем были до введения изменений. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал муниципальный депутат Московского района Александр Сосновских.
В конце весны Смольный запустил транспортную реформу. Губернатор неоднократно отзывался о реформе как об одном из своих Magnum opus на посту градоначальника. Об этом Александр Беглов не раз говорил на разного рода пресс-конференциях и прямых линиях.
«Смотря с какой точки зрения посмотреть. Если, например, я с маленьким ребенком с коляской, мне теперь удобнее заходить в автобус, они чаще ходят. И я могу и от своего Московского района до центра доехать. Мне вполне комфортно. Если ехать из Петербурга в Сестрорецк или Зеленогорск то люди испытывают большие проблемы. Так как убрали маршрутки, которые раньше курсировали и было очень удобно ездить. Сестрорецк является частью Санкт-Петербурга, и он тоже вошел в эту реформу, маршрутки убрали. Поэтому люди, конечно, начинают страдать. Кроме того, увеличилась нагрузка на электрички. С электричками тоже проблема. У них меняется режим. То есть люди забывают иногда, что с летнего он переходит на зимний, могут съесть не в ту электричку и ехать не по тому адресу. Мне кажется, что в некоторых районах маршрутки надо вернуть», — рассказал Сосновских.
В заключение спикер отметил ухудшившуюся транспортную доступность спальных районов.
«Касательно спальных районов. Я, по крайней мере, видел в соцсетях километровые очереди людей. Видел, что не совсем правильно распланирована логика этих маршрутов. Но надо отдать должное все-таки администрации. То ли районной, то ли городской. Они достаточно быстро реагируют на вопросы о создании новых маршрутов или изменения трафика маршрута. То есть были кейсы, когда люди жаловались и действительно был изменен сам маршрут автобуса», — подытожил собеседник нашего издания.
Отметим, что помимо обычных петербуржцев, изменения также очень сильно бьют по маломобильным группам граждан. Так, в конце января появились сообщения о том, что в Приморском районе Петербурга инвалиды не могут доехать до поликлиники.