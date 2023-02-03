Неоднозначно: как горожане оценивают транспортную реформу спустя почти год

Ретроспективно глядя на транспортную реформу, можно отметить ее неоднозначность. С одной стороны, центр города действительно стал более доступным для горожан. Однако удаленные районы, а также спальные агломерации оказались в куда худшем положении, чем были до введения изменений. Об этом в беседе с корреспондентом ФАН рассказал муниципальный депутат Московского района Александр Сосновских.