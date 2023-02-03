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Первый продюсер Валерия Меладзе заявил, что певец может отказаться от концертов

Шоу-бизнес
Первый продюсер Валерия Меладзе заявил, что певец может отказаться от концертов

Бывший продюсер певца Валерия Меладзе Константин Сергеев считает, что артист может отказаться от выступлений. По мнению первого промоутера исполнителя, знаменитость проживет без концертов.

Меладзе оказался в центре скандала после того, как в Сети опубликовали видео, на котором он продолжил украинский националистический лозунг. После публикации ролика отменили концерт певца в Москве, назначенный на 8 марта. Кроме того, журналисты выяснили, что артист пока отказывается приезжать в Россию на корпоративы и готов выступать для российских заказчиков в Турции или Дубае.

Сергеев напомнил, что Меладзе поет на русском языке и вся его публика — русскоязычная. По мнению продюсера, его бывший подопечный в состоянии вообще отказаться от концертов или выступать исключительно на закрытых мероприятиях «для очень уважаемых людей».

«Думаю, он уже может не выступать и просто пожить для себя», — заявил промоутер в беседе с «МК».

Сергеев уверен, что Меладзе проживет, даже если его полностью исключат из медиапространства. Дома и в наушниках люди продолжат слушать песни исполнителя, полагает продюсер. Вымарать композиции певца из памяти слушателей и из их фонотек невозможно, считает промоутер.
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