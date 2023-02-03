Первый продюсер Валерия Меладзе заявил, что певец может отказаться от концертов

Меладзе оказался в центре скандала после того, как в Сети опубликовали видео, на котором он продолжил украинский националистический лозунг. После публикации ролика отменили концерт певца в Москве, назначенный на 8 марта. Кроме того, журналисты выяснили, что артист пока отказывается приезжать в Россию на корпоративы и готов выступать для российских заказчиков в Турции или Дубае.