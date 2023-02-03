Не прикажешь: Георгий Тесля-Герасимов не смог молчать о душевных качествах защитников Донбасса

Порой кажется, что уже хорошо знаешь человека, а он вдруг раскрывается с совершенно неизвестной, совершенно удивительной стороны. Актер Георгий Тесля-Герасимов, воюющий добровольцем в Донбассе, увидел, какими благородными бывают окружающие люди, ежедневно переживающие тяготы боевых действий, как, несмотря ни на что, они не могут пройти мимо чужих страданий и беды. Это врожденное благородство, считает он.
Благородство русского солдата. Колонка Георгия Тесля-Герасимова
Хочу поднять тему помощи военнослужащих семьям, которые здесь потеряли кормильцев. Вот у меня, допустим, есть замечательный друг, с которым мы служим в моем взводе. Человек —прекрасный боец, сослуживец, мой товарищ боевой. После определенного периода знакомства (прошло несколько дней) мы уже сдружились. И вот я узнаю, что он, оказывается, тут помогает семье, хотя у него у самого есть семья в Донецке, с которой я знаком, с которой мы дружим, в гости бываем. А он здесь помогает, и супруга его знает, что он так благородно поступает здесь.
Девочка (очень сильно похожа, кстати, на его дочь в Донецке) и мама ее. И вот мой друг им помогает: и материально, периодически там обувь купит, то маме, то ей, то продукты покупает. Потому что здесь деревня — ни света, ни газа, ни воды, вообще нет ничего. Зарплаты копеечные, работать негде. Ну, сейчас такой период тяжеленный, страшенный: по округе идут бои, поэтому папа погиб, и родственников практически нет: дедушка погиб, бабушка погибла. То есть они в таком находятся положении… И вот благородство совершил мой сослуживец и помог, помогает и, надеюсь, в дальнейшем будет помогать этой семье.
А сколько таких благородных поступков со стороны наших российских ребят-военнослужащих! Это все это достойно, это тоже вклад в движение. Это все тоже влияет на то, что у мирных жителей здесь, которые с недовольством смотрят на нас, тоже складывается мнение лучшее о русском солдате — хорошее мнение, прекрасное мнение. Вот поэтому это тоже своего рода работа: она не специальная, конечно, не умышленная. Тут сердцу не прикажешь в плане каких-то душевных качеств, не у каждого они есть, конечно. И не нужно, чтобы было у каждого — у кого есть, это сразу видно, сразу бросается в глаза, и к этому относятся с таким трепетом и с таким уважением, что не сказать об этом нельзя.
Это такое благородство русского солдата было и будет всегда, во все времена. И сейчас эта специальная военная операция также повторяет все эти качества, которые были заложены, есть и будут у русского человека, русского солдата, которому приходится испытывать в данное время такие невзгоды, что вам и не снилось. Но, тем не менее, преодолевая это, он все-таки вести себя по-другому не может и идет навстречу мирным жителям, не прикрываясь ими, как это делают Вооруженные силы Украины, а наоборот — даже не думая о том, чтобы прикрыться мирными людьми. А идет навстречу, несмотря на то, что встречает косые взгляды, укоры, недовольство. Все равно он идет. Помогает хлебом, водой, едой, одеждой и протягивает руку помощи.
Спасибо вам огромное!
С вами был Георгий Тесля-Герасимов.
Да будет так храни вас, Господь!