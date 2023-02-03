Не прикажешь: Георгий Тесля-Герасимов не смог молчать о душевных качествах защитников Донбасса

А сколько таких благородных поступков со стороны наших российских ребят-военнослужащих! Это все это достойно, это тоже вклад в движение. Это все тоже влияет на то, что у мирных жителей здесь, которые с недовольством смотрят на нас, тоже складывается мнение лучшее о русском солдате — хорошее мнение, прекрасное мнение. Вот поэтому это тоже своего рода работа: она не специальная, конечно, не умышленная. Тут сердцу не прикажешь в плане каких-то душевных качеств, не у каждого они есть, конечно. И не нужно, чтобы было у каждого — у кого есть, это сразу видно, сразу бросается в глаза, и к этому относятся с таким трепетом и с таким уважением, что не сказать об этом нельзя.