Китайцы восхитились речью президента РФ Владимира Путина в Волгограде по случаю 80-й годовщины победы в Сталинградской битве. Об этом сообщает издание Guancha.
Речь идет о заявлении российского лидера о том, что Москва ответит Западу за поставляемые на Украину танки. Читатели издания подчеркнули, что полностью разделают позицию Путина в желании победить фашизм.
«Пока это способствует росту и развитию нашей страны, и ослаблению гегемонистской системы США, мы должны энергично помогать Путину. Нынешний режим на Украине не достоин сочувствия», — написал один из пользователей Guancha.
Другой читатель отметил, что цель НАТО заключается в уничтожении России и Китая. В комментариях китайцы выразили поддержку Путину в его действиях по противостоянию странам Запада.