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Мишель выступил за поддержку украинских реформ со стороны Евросоюза

Политика
Мишель выступил за поддержку украинских реформ со стороны Евросоюза

Брюссель должен поддерживать реформы, проводимые на Украине. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель рассказал в ходе интервью телеканалу France 24.

По его словам, одобрение политической воли Киева в интересах стран Евросоюза. Он также обратил внимание, что Украина выполнила далеко не все условия для получения членства в ЕС.

«Естественно, еще предстоит проделать путь, но давайте будем рядом с украинцами для поддержки их искреннего желания вступить в Европейский союз», — сказал Мишель.

Ранее на эту тему высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Украина находится на расстоянии световых лет от статуса члена Евросоюза.
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