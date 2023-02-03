Мишель выступил за поддержку украинских реформ со стороны Евросоюза

Брюссель должен поддерживать реформы, проводимые на Украине. Об этом председатель Европейского совета Шарль Мишель рассказал в ходе интервью телеканалу France 24.
По его словам, одобрение политической воли Киева в интересах стран Евросоюза. Он также обратил внимание, что Украина выполнила далеко не все условия для получения членства в ЕС.
«Естественно, еще предстоит проделать путь, но давайте будем рядом с украинцами для поддержки их искреннего желания вступить в Европейский союз», — сказал Мишель.
Ранее на эту тему высказалась официальный представитель МИД России Мария Захарова. По ее мнению, Украина находится на расстоянии световых лет от статуса члена Евросоюза.