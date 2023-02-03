Внезапные дебаты: как отреагировали парламентарии ГД на предложение запретить выезд на отдых за границу

Новогодние каникулы дали россиянам несколько поводов для критики поведения законодателей. Двое депутатов региональных парламентов у себя в соцсетях решили показать, как им отдыхается в Мексике и ОАЭ. Такой контент аудитория не оценила. Поступило сразу несколько обращений относительно запрета для депутатов выезжать за границу на период проведения СВО, а также демонстрировать «аморальное поведение». В частности, с подобной инициативой выступил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, который обратился в Госдуму с просьбой ввести запрет на законодательном уровне на отпуск вне Родины во время СВО для депутатов и чиновников. Позже, 3 февраля, бизнесмен направил письмо главе Медиагруппы «Патриот» с просьбой опросить парламентариев и узнать их мнение по его предложению. В первый день удалось связаться только с 40 представителями власти, несмотря на то, что звонков было совершено гораздо больше, некоторые депутаты не смогли ответить на вызов журналистов.