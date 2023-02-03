Внезапные дебаты: как отреагировали парламентарии ГД на предложение запретить выезд на отдых за границу

Стоит ли запрещать отдыхать чиновникам и депутатам вне границ Родины на время СВО — вопрос, вызвавший дискуссию в обществе. Депутатский корпус отреагировал неоднородно: большая часть обеими руками «за», часть считает, что ограничение само собой разумеющееся, часть — не нашли времени еще ознакомится с предложением.
Новогодние каникулы дали россиянам несколько поводов для критики поведения законодателей. Двое депутатов региональных парламентов у себя в соцсетях решили показать, как им отдыхается в Мексике и ОАЭ. Такой контент аудитория не оценила. Поступило сразу несколько обращений относительно запрета для депутатов выезжать за границу на период проведения СВО, а также демонстрировать «аморальное поведение». В частности, с подобной инициативой выступил петербургский предприниматель Евгений Пригожин, который обратился в Госдуму с просьбой ввести запрет на законодательном уровне на отпуск вне Родины во время СВО для депутатов и чиновников. Позже, 3 февраля, бизнесмен направил письмо главе Медиагруппы «Патриот» с просьбой опросить парламентариев и узнать их мнение по его предложению. В первый день удалось связаться только с 40 представителями власти, несмотря на то, что звонков было совершено гораздо больше, некоторые депутаты не смогли ответить на вызов журналистов.
Категорически «за»
Таким образом, реализацию данной инициативы поддержали следующие депутаты Госдумы РФ:
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Певцов:
«Считаю инициативу Евгения Пригожина нормальной, здоровой. Я бы проголосовал за такой законопроект».
Депутат Госдумы РФ Андрей Алехин:
«На мой взгляд это (ввести запрет — Прим. ФАН) необходимо сделать. Но пока в Госдуму такой законопроект не вносился и решения такого не принималось. Больше разговоров».
Депутат Госдумы РФ Александр Шолохов:
«Я ее (инициативу, — прим. ФАН) безусловно поддерживаю в той части, которая касается "излишеств", назовем это так, и какими-то богемными времяпрепровождениями. Это действительно недопустимо. Честно говоря, это и в другое время недопустимо, а уж сейчас тем более».
Депутат Госдумы РФ, член Комитета по физической культуре и спорту Роман Терюшков:
«Демонстрировать превосходство чиновников и их семей, выставляя напоказ сладкую жизнь, кичиться неизвестно откуда появившимся богатством и до СВО было аморальным, недопустимым. Однако это происходило на постоянной основе и начинало уже казаться, что конца и края не будет этой выставке роскоши и вседозволенности. Сейчас продолжать вести напоказ богемный образ жизни, когда другие в окопах, на передовой, может прийти в голову только абсолютно бессовестному и безнравственному человеку, не чувствующему сердцебиения страны. Ввиду полного или частичного отсутствия самосознания и самоконтроля у этих оторванных от реальности государственных деятелей необходимо вводить законодательно инструмент сдерживания, контроля и, в случае неадекватности, наказания».
Депутат Госдумы РФ Александр Мажуга:
«Отношусь положительно. На самом деле, мне кажется, я даже не знаю среди коллег по Госдуме кого-то, кто выезжал куда-либо. Все работают и работы столько, что, если честно, сейчас не до отпуска».
Депутат Госдумы РФ, член фракции «Единая Россия» Александр Толмачев:
«Мы будем рассматривать инициативу Евгения Пригожина через призму прецедентов, которые уже имели место. Те, кто не понимает происходящего, не слышит «звоночки», должны подумать — может, им с нами не по пути; может, им лучше уйти в бизнес. Но если ты с Родиной, то с Родиной до конца».
Член комитета Госдумы РФ по науке и высшему образованию Михаил Кузьмин:
«Пригожин говорит и повторяет мысли патриотов и граждан России. Я тоже об этом всегда говорю. Я давно не ездил за границу, может лет 10-15. Я не страдаю от этого. С огромным удовольствием еду в Сочи или Геленджик. Любой курорт можно критиковать, но это мы, россияне. Нам устанавливать те правила, которые нам комфортны. Я тоже участник этого процесса, и, если мне что-то не нравится, я влияю на эти позиции в рамках своих возможностей».
Глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков:
«Если по долгу службы чиновник должен ехать за границу, чтобы решать государственные задачи, то надо ехать, но если речь идет об отдыхе, то считаю, что такую возможность нужно ограничить».
Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов:
«Сейчас самое время посещать новые территории РФ. Поэтому поддерживаю инициативу Евгения Пригожина. Если этот вопрос будет обсуждаться на комиссии, я свою точку зрения выскажу. Это касается не только депутатов: есть чиновники разных уровней, есть главы госкорпораций, в том числе оборонных, есть депутаты заксобраний, губернаторы регионов и мэры городов».
Первый зампред комитета ГД по туризму и развитию туристической инфраструктуры Николай Валуев:
«Замечательно отношусь к тому, что во время проведения специальной военной операции народным избранникам выезд за границу был бы запрещен. Не время сейчас для отдыха за границей».
Депутат Госдумы РФ Максим Шингаркин:
«Никаких проблем с тем, что мог бы быть подготовлен соответствующий указ президента, который распространяется на все органы государственной власти. Я подчеркиваю, все, ведь органы местного самоуправления у нас формально не подчиняются ни президенту, ни губернатору. Как раз к этому указу могли бы присоединиться эти органы местного самоуправления. Можно запретить. Даже не можно, а нужно. Совершенно однозначно. Непонятно почему еще не запретили».
Депутат Госдумы, член фракции «Единая Россия» Юрий Швыткин:
«Я полтора месяца назад сам лично вышел с этой инициативой самый первый. Это касается не только депутатов Госдумы РФ, но и всех госслужащих, замещающих государственные должности, депутатов различных уровней не только Государственной думы, но и законодательных субъектов Российской Федерации, органов местного управления. На период проведения специальной военной операции запретить туристические поездки, запретить поездки за границу, за исключением, связанных с различными командировками».
Председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина:
«Инициативу поддерживаю. Стыдно, что такой запрет вообще нужен чиновникам и депутатам. Мне за это стыдно. Я сейчас нахожусь в Хакасии и людям даже в голову не может прийти, что чиновники могут себе такое позволить. Звание депутата уже обязывает этого человека представлять интересы народа, понимать, что людям сегодня нужно. Людям же сейчас самое главное — успех в СВО и поддержка своих семей».
Депутат Госдумы РФ Федот Тумусов:
«Я, как депутат Государственной думы, могу сказать, что это нормальная идея. Идет специальная военная операция. Когда наши ребята там воюют за Родину, рискуют жизнью, умирают, никто не должен как сыр в масле кататься».
Член комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Ларионова:
«Поддерживаю. Сама чиновник со стажем. Особо никогда никуда не ездила».
Как подскажет совесть
Среди опрошенных парламентариев нашлись те, кто считает, что вопрос посещения заграничных государств в период отпуска должен быть вопросом совести самих чиновников.
Депутат Госдумы, член Комитета по экологии и природным ресурсам Георгий Арапов:
«И я, если честно, не понимаю, как можно сейчас, в то время, которое есть в принципе, позволять себе какие-то заграничные поездки, если это не касается какого-то налаживания отношений с дружественными странами, каких-то межпарламентских дискуссий. Поэтому я просто даже не понимаю, почему появляются материалы для такого разговора. Мне кажется, что депутаты сами должны осознавать важность момента и важность того, что на них смотрит вся страна. Поэтому никакого понимания к тем, кто решается на какие-то заграничные поездки, тем более в недружественные страны — никакого понимания к таким людям у меня нет».
Заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Дмитрий Исламов:
«Считаю, что каждый нормальный депутат и чиновник понимает ситуацию, и без всякого запрета не поедет сам, тем более в какие-то недружественные страны, понимая, что происходит».
Депутат Госдумы Бийсултан Хамзаев:
«В октябре и декабре я об этом тоже говорил, обращаясь к своим коллегам. Говорил, чтобы на Новый год никто не ехал за границу. К сожалению, многие сделали вид, что ничего не услышали, и разъехались по разным курортам. Я поддерживаю, что говорит Пригожин. Это правильно с точки зрения морали и ответственности, но и с точки зрения нацбезопасности позиция верная».
Заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме РФ Андрей Исаев:
«Лично я с момента начала СВО не выезжал никуда за границу. В Госдуме РФ по нашей фракции принято решение, что кроме служебных командировок и какой-то острой необходимости мы не ездим за границу. Я думаю, что любому здравомыслящему человеку, который находится на государственной службе и занимает пост депутата того или иного уровня должно быть очевидным, что выезд за границу не очень полезен и может быть связан с рисками не только для него лично, но и для общественных интересов».
Депутат Государственной думы Светлана Журова:
«Видимо, нам всем надо быть аккуратными со своим окружением, с друзьями. Надо понимать, что, к сожалению, в любой момент может случиться какой-то подвох. Такие времена. Любой чиновник, особенно высокопоставленный, который реально может быть интересен для кого-то, должен это понимать. Это ко всем относится. Сейчас все снимается на камеру. Даже если говорят, что закрытая встреча (и у меня такое было), я же вижу, что все равно люди достают камеру и снимают. Понятно, что я буду говорить уже, контролируя каждое свое слово, потому что вырвут из контекста».
Депутат Госдумы Андрей Альшевских:
«Я думаю, что любой нормальный человек, который нормально воспитан и понимает, что такое «хорошо», а что такое «плохо», не будет себя так вести. Тут вопрос даже не в запрете, а в воспитании и внутреннем ощущении от происходящих событий».
Депутат Государственной думы, член комитета ГД по государственному строительству и законодательству Александр Тетердинко.
«Я, например, ни в какую за границу не езжу уже давно. Это личное дело каждого, но я думаю, что в нашей стране есть много мест, которые с удовольствием можно посетить и самому, и с семьей. Конечно, это вопрос совести больше».
Депутат Госдумы РФ от Ростовской области Екатерина Стенякина и депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев воздержались от высказывания своего мнения на тему запрета выезда чиновников за границу на отдых.
«Можно я не буду комментировать Пригожина, очень прошу», — отметила Стенякина.
«Я нахожусь сейчас близ зоны СВО и, к сожалению, обсуждать сейчас эти вопросы не готов», — заявил Савельев.
Не определились с решением
Опрос также выявил и ряд парламентариев, которые инициативу не поддержали по различным причинам.
Депутат Госдумы РФ Александр Бородай:
«Запрещать отдых за границей для депутатов не стоит. Но в случае запрета — запрещать его всем гражданам. Почему одним можно, а другим нельзя? Почему миллиардеры могут ездить за границу, а госчиновники не могут? Почему звезды шоу-бизнеса могут курсировать, демонстрируя роскошь и антироссийские позиции, а депутаты не могут, даже, например, по служебной необходимости? Я считаю, все должно быть справедливо».
Депутат Светлана Бессараб:
«Нельзя допускать недостойного, порочащего представителя органа власти, поведения. На мой взгляд, сегодня это само собой разумеющееся. Выезжать за границу, особенно в недружественные страны, которые снабжают оружием вражескую страну, которые стреляют против наших солдат — нельзя. Это, наверное, понятно даже пятилетнему ребенку. Если по какой-то причине это непонятно взрослому человеку, занимающему ответственный пост, с такими людьми надо просто расставаться, и все. Понимаете, нельзя написать и принять законодательно, как правильно управлять столовыми приборами. Если это непонятно, то нужно просто избавляться от таких людей».
Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов:
«Полагаю, этот вопрос можно отрегулировать без законодательных новаций. Вполне достаточно управленческих решений руководителей соответствующих органов власти и госкомпаний».
Заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов:
«Депутаты и так, вы знаете уже, [спикер Госдумы — прим. ред.] Вячеслав Викторович Володин на той неделе такое решение озвучил, и все депутаты единогласно его поддержали. Поэтому я думаю, что чтобы не будоражить общество, именно законодательно, наверное, нежелательно».
Также стоит отметить, что ряд депутатов Госдумы указали на ранее принятые меры, которые уже должны регламентировать поездки чиновников за границу.
Депутат Государственной думы Евгений Федоров:
«Что касается выезда за рубеж в отпуск или на отдых чиновников и депутатов, то я полностью поддерживаю это предложение. Но, собственно, оно у нас на уровне Государственной думы больше полугода действует. Все выезды за рубеж осуществляются с согласия фракции. А теперь уже и непосредственно с согласия Госдумы — сейчас в регламент внесли изменения, которое означает практически запрет на выезд. И это разумно. Потому что никто гарантий безопасности никаких не даст».
Депутат Государственной думы РФ Олег Матвейчев:
«Чиновникам и депутатам запрещено выезжать за пределы страны и так по факту. После 24 февраля 2022 года вышло негласное распоряжение, по которому выезд за границу чиновника или депутата любого уровня допускается только с разрешения начальника».
Депутат Государственной думы РФ Алексей Чепа:
«Относительно выезда за рубеж. Кроме командировок, вообще выезд за границу сегодня, включая отдых и каникулы, и так не очень частое явление. И далеко не все депутаты этим пользовались. Сейчас такие ограничения уже введены. И мало кто выезжает за границу, за исключением каких-то специальных выездов вроде тех же командировок. Повторюсь, что рекомендованные ограничения уже действуют. К предложениям спикера у нас все в думе прислушиваются, поверьте (24 января Вячеслав Володин предложил обязать депутатов уведомлять о выезде за границу. — Прим. ФАН)».
Депутат, член комиссии по Регламенту и обеспечению деятельности Государственной думы РФ Иван Демченко:
«Дело в том, что у нас эти ограничения уже давно».
В дальнейшем журналисты изданий, входящих в Медиагруппу, продолжат опрос народных избранников.