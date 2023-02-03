В Сети высмеяли дроны для ВСУ, на которые собирал деньги блогер Некоглай

Выдворенный за пределы России блогер Некоглай выполнил обещание и закупил дроны для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако в Сети высмеяли подарок, на который якобы было собрано 100 тысяч долларов (почти 7 млн рублей).
Некоглай опубликовал в социальных сетях ролик, где продемонстрировал купленные дроны. Он прицепил к аппаратам флаг Украины. Судя по видео, всего было куплено три дрона. В Сети высмеяли попытку блогера выслужиться. Многие не верят, что на маленькие летательные аппараты могло быть потрачено столько денег.
Ранее известный блогер во время стрима заявил, что соберет деньги, лично закупит дроны и передаст их на нужды ВСУ. В прошлом году блогер спародировал на видео российского солдата, который выбрасывает гранаты из окопа. Затем его обвинили в нарушении миграционного законодательства и выдворили за пределы России.