В Сети высмеяли дроны для ВСУ, на которые собирал деньги блогер Некоглай

Ранее известный блогер во время стрима заявил, что соберет деньги, лично закупит дроны и передаст их на нужды ВСУ. В прошлом году блогер спародировал на видео российского солдата, который выбрасывает гранаты из окопа. Затем его обвинили в нарушении миграционного законодательства и выдворили за пределы России.