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Португальский форвард Роналду впервые забил за саудовский «Аль-Наср» в официальном матче

Спорт
Португальский форвард Роналду впервые забил за саудовский «Аль-Наср» в официальном матче

Пятикратный обладатель «Золотого мяча» Криштиану Роналду впервые забил за саудовский «Аль-Наср» в официальной игре.

Матч чемпионата Саудовской Аравии, в котором «Аль-Наср» принимал «Аль-Фат», состоялся 3 февраля. Игра завершилась со счетом 2:2. Хозяевам удалось уйти от поражения благодаря дебютному голу Криштиану Роналду. Нападающий сборной Португалии сравнял счет, реализовав пенальти в компенсированное время.

Роналду стал игроком «Аль-Насра» в конце 2022 года. Один из самых титулованных футболистов мира перешел в саудовский клуб на правах свободного агента. Незадолго до этого Роналду расторг контракт с английским «Манчестер Юнайтед».
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