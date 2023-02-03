Оздоев: Ростех передал Минобороны РФ новую партию БМП-3 с усиленной защитой

По его словам, выпускаемая «Курганмашзаводом» техника поступает в войска с доработками, которые вносятся с учетом опыта проведения спецоперации. В частности, БМП-3 получила новый прицел наводчика-оператора, дополнительные броневые экраны и усиление защиты бронемашины.