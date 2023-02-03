Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Оздоев: Ростех передал Минобороны РФ новую партию БМП-3 с усиленной защитой

Армия
Оздоев: Ростех передал Минобороны РФ новую партию БМП-3 с усиленной защитой

Министерству обороны РФ передана первая партия новых боевых машин пехоты БМП-3 с усиленной защитой. Об этом сообщил индустриальный директор комплекса вооружений госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев.

По его словам, выпускаемая «Курганмашзаводом» техника поступает в войска с доработками, которые вносятся с учетом опыта проведения спецоперации. В частности, БМП-3 получила новый прицел наводчика-оператора, дополнительные броневые экраны и усиление защиты бронемашины.

Бекхан Оздоев рассказал, что до конца года российские оружейники передадут Минобороны РФ новые десантные БТР-МДМ, ремонтно-эвакуационные машины БРЭМ-Л, а также военную технику, которая прошла ремонт и модернизацию.
минобороны рф ростех бмп-3
Военкоры ФАН
Лучшие в аду