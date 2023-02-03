Просьба поменяться местами обернулась дракой 15 женщин в самолете на пути в Сан-Паулу

По неофициальной информации, женщина попросила девушку поменяться местами с ее ребенком. Это якобы спровоцировало конфликт. Женщины стали набрасываться друг на друга, рвать одежду и хватать за волосы. Одной из участниц порвали топик, ей пришлось прикрывать оголенную грудь. Экипаж лайнера, как мог, пытался остановить побоище.