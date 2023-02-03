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Просьба поменяться местами обернулась дракой 15 женщин в самолете на пути в Сан-Паулу

Происшествия
Просьба поменяться местами обернулась дракой 15 женщин в самолете на пути в Сан-Паулу

Пассажиры самолета, летевшего из Сальвадора в Сан-Паулу, стали свидетелями массовой драки. Отношения выясняли 15 женщин. Они были представительницами двух семей, сообщило издание Daily Mail.

По неофициальной информации, женщина попросила девушку поменяться местами с ее ребенком. Это якобы спровоцировало конфликт. Женщины стали набрасываться друг на друга, рвать одежду и хватать за волосы. Одной из участниц порвали топик, ей пришлось прикрывать оголенную грудь. Экипаж лайнера, как мог, пытался остановить побоище.
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