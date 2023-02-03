Пять простых продуктов из холодильника помогут очистить кровь от шлаков без лекарств

Состояние крови неотъемлемо связано с функционированием всего организма. Какие продукты употреблять, чтобы очистить ее, рассказали врачи.
Свекла способствует детоксикации организма. В этом овоще содержатся витамины, магний и много других полезных веществ, отмечает «Российская газета». Свекла способствует снижению уровня холестерина в крови.
Для очищения крови также полезно употреблять имбирь, лимон и чеснок. Особую пользу для организма несут разнообразные виды капусты. Медики советуют употреблять как можно больше брокколи.
Этот продукт выводит из организма все лишнее благодаря сульфорафану. К тому же такое вещество нивелирует вред от конечных продуктов гликирования, тем самым оттягивая процесс старения организма. При отсутствии противопоказаний капусту лучше употреблять в сыром виде, рекомендуют медики.