Пять простых продуктов из холодильника помогут очистить кровь от шлаков без лекарств

Этот продукт выводит из организма все лишнее благодаря сульфорафану. К тому же такое вещество нивелирует вред от конечных продуктов гликирования, тем самым оттягивая процесс старения организма. При отсутствии противопоказаний капусту лучше употреблять в сыром виде, рекомендуют медики.