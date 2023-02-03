Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Берлин ведет переговоры по передаче Киеву передвижных пусковых установок для IRIS-T

Армия
Берлин ведет переговоры по передаче Киеву передвижных пусковых установок для IRIS-T

Германия рассматривает возможность передачи Украине передвижных пусковых установок для средств противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, принадлежащих Швеции. Такую информацию предоставили журналисты Der Spiegel.

Согласно информации издания, ФРГ планирует предоставить украинским вооруженным силам военную технику, которая устанавливается на специальные гусеничные машины и позволяет системе ПВО IRIS-T расширить радиус действия.

В шведском минобороны информацию о переговорах комментировать отказались, однако накануне Стокгольм заявлял, что не рассматривает возможность передачи Киеву соответствующей установки.
iris-t германия швеция Украина
Военкоры ФАН
Лучшие в аду