Берлин ведет переговоры по передаче Киеву передвижных пусковых установок для IRIS-T

Германия рассматривает возможность передачи Украине передвижных пусковых установок для средств противовоздушной обороны (ПВО) IRIS-T, принадлежащих Швеции. Такую информацию предоставили журналисты Der Spiegel.
Согласно информации издания, ФРГ планирует предоставить украинским вооруженным силам военную технику, которая устанавливается на специальные гусеничные машины и позволяет системе ПВО IRIS-T расширить радиус действия.
В шведском минобороны информацию о переговорах комментировать отказались, однако накануне Стокгольм заявлял, что не рассматривает возможность передачи Киеву соответствующей установки.