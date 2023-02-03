Объем поставок российской нефти в Испанию за год рухнул на 73%

По данным Корпорации стратегических резервов нефтепродуктов (CORES), всего за прошлый год испанцы закупили 63,59 млн тонн черного золота. Основными поставщиками оказались страны Африки (20,6 млн тонн), Северной Америки (15,43 млн), Ближнего Востока (10,3 млн), Европы и Евразии (9,23 млн), а также Южной и Центральной Америки (8 млн).