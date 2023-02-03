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Объем поставок российской нефти в Испанию за год рухнул на 73%

Экономика
Объем поставок российской нефти в Испанию за год рухнул на 73%

Импорт российской нефти в Испанию по итогам 2022 года сократился на 73%, пишет агентство EFE.

По данным Корпорации стратегических резервов нефтепродуктов (CORES), всего за прошлый год испанцы закупили 63,59 млн тонн черного золота. Основными поставщиками оказались страны Африки (20,6 млн тонн), Северной Америки (15,43 млн), Ближнего Востока (10,3 млн), Европы и Евразии (9,23 млн), а также Южной и Центральной Америки (8 млн).

Доля российских углеводородов в общем объеме нефтяного импорта королевства резко сократилась (до 1,1%) после того, как Москва перестала экспортировать энергоресурс в минувшем августе.
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