София Ротару объявила Ирину Аллегрову личным врагом из-за поддержки СВО

Украинская певица София Ротару объявила народную артистку России Ирину Аллегрову своим личным врагом из-за поддержки спецоперации.
Долгие годы Ротару и Аллегрова дружили, выступали на одних мероприятиях и даже купили дома в Италии по соседству. Все изменилось после начала СВО. Украинская артистка отписалась от аккаунтов Аллегровой. Ходят слухи, что бывшие подруги стали настоящими врагами.
«Она объявила Ирину своим личным врагом. Это все из-за СВО. Они стали по разные стороны баррикад», — сообщил источник изданию «МК».
Аллегрова стала одной из первых артистов, кто посетил госпиталь для раненых бойцов в Москве. Теперь она регулярно передает туда хлеб, который печет сама. Недавно артистка выпустила песню «Возвращайтесь домой, мальчики». Ротару же поддерживает ВСУ и осталась на стороне своей страны.