София Ротару объявила Ирину Аллегрову личным врагом из-за поддержки СВО

Аллегрова стала одной из первых артистов, кто посетил госпиталь для раненых бойцов в Москве. Теперь она регулярно передает туда хлеб, который печет сама. Недавно артистка выпустила песню «Возвращайтесь домой, мальчики». Ротару же поддерживает ВСУ и осталась на стороне своей страны.