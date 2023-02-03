Мария Порошина снялась в сериале «Всем по 50» с Сергеем Жигуновым

Актриса Мария Порошина снялась в новом мелодраматическом сериале «Всем по 50». Ее партнером по проекту стал звезда «Моей прекрасной няни» Сергей Жигунов.
Режиссером сериала выступил Станислав Назиров, работавший над «Сиделкой» и «Шоу про любовь». «Всем по 50» расскажет о женщине, которую внезапно бросает муж после 25 лет брака.
Героиня ставит крест на личной жизни и погружается в заботу о детях и внуках. Но все меняет встреча с бывшим летчиком, который тоже разочаровался в любви. Поначалу общение персонажей не ладится, однако судьба будто сводит их друг с другом.
Порошина и Жигунов сыграли главные роли в сериале. Также в проекте снялись Ярослав Бойко, Анна Якунина, Егор Кутенков, Галина Безрук, Марина Доможирова, Илья Акинтьев, Максим Аверин и другие актеры, пишет Teleprogramma.pro.
Съемки «Всем по 50» завершились, а премьера назначена на 2023 год. Сериал выйдет на канале «Россия-1».