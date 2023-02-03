Две легковушки столкнулись на заснеженном перекрестке набережной Карповки и улицы Попова

В Петербурге в Петроградском районе произошло столкновение двух легковых машин. По словам пользователей соцсетей, водители не поделили дорогу на пересечении набережной реки Карповка и улицы Попова. Очевидцы обратили внимание, что асфальт в том районе не очищен от снега.
Напомним, что автомобилисты неоднократно жаловались в Смольный на неспособность коммунальщиков оперативно и качественно очистить дороги от снега и наледи. Команда губернатора Александра Беглова по-прежнему не в состоянии организовать нормальную работу коммунальных служб.