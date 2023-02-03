Фитнес-тренер Брэди заявила, что две простые утренние привычки помогут похудеть

Каждое утро стоит начинать с двух простых действий, тогда процесс похудения будет более эффективным, заявила фитнес-тренер Виктория Брэди.
Первым делом после пробуждения следует выпить стакан воды с лимоном. После этого необходимо выполнить небольшую растяжку. Важно не браться с самого утра за телефон, а дать своему организму постепенно проснуться, передает Eat This, Not That!.
«Когда организм находится в состоянии стресса, похудеть становится еще труднее из-за выброса кортизола, который способствует накоплению жира. Поэтому занятие растяжкой и внимательное отношение к ментальному состоянию снимают стресс и заряжают энергией», — объяснила фитнес-тренер.
Особо мотивированные люди могут выполнять по утрам еще и кардиотренировку. Сама Виктория Брэди призналась, что такая практика сделала ее более собранной и энергичной.