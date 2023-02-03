Bloomberg: поставки российской нефти в Польшу по «Дружбе» упадут в два раза

Польские власти намерены в феврале транспортировать лишь 220 тысяч тонн российской нефти по трубопроводу «Дружба». Об этом говорится в материале Bloomberg со ссылкой на источники.
Еще в январе показатель находился на уровне 500 тысяч тонн. То есть транзит сократится в текущем месяце вдвое.
По сведениям собеседников агентства, уменьшение поставок связано с решением польского нефтеперерабатывающего завода PKN Orlen не продлевать контракт с «Роснефтью». Другой контракт о поставках, подписанный с «Татнефтью», остается в силе.
Главный нефтяной регион России Югра пережил беспрецедентный по числу санкций год без особых потерь. Об этом свидетельствуют представленные Тюменьстатом показатели социально-экономического положения региона по итогам января-ноября 2022 года, сообщает «ФедералПресс».