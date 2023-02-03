Песня «Русские не сдаются» захватила первые строчки хит-парада в ЯRUS.Музыке

Смешение жанров и стилей. Музыка, в которой каждый найдет что-то свое. В сервисе ЯRUS.Музыка появился проект D-V-R с патриотическим хитом «Русские не сдаются», который уже второй месяц не покидает топ-50 лучших треков. Как родилась популярная композиция и что кроется за аббревиатурой исполнителя, читайте в этой статье.
В музыке и творчестве Денис Москалев с детства, но свой первый музыкальный проект запустил только в 2019 году. «Квазар» вобрал в себя элементы фолка, этнической музыки и рэпа. Заглавной стала сага «Воин», основанная на славянском эпосе. Кроме нее вышло еще три композиции, но каждый трек – целая история, отдельная жизнь.
С композиции «В дыбы коня» стартовал второй проект, получивший название D-V-R, по первым буквам имени, города и страны: Денис, Воронеж, Россия. С 2019 года было выпущено более 30 композиций, включая мини-альбом на английском языке, а также синглы и сборник.
D-V-R — очень многогранный проект, в котором Денис раскрыл всего себя посредством музыки. Он не воспринимает рамки в творчестве, поэтому дерзко смешивает в одной мелодии рок, рэп, хип-хоп и поп-музыку. Исполнитель не преследует коммерческих целей, а творит так, как чувствует его сердце.
Это стало важной причиной, почему для продвижения своей музыки Денис Москалев выбрал сервис ЯRUS.Музыка, созданный для независимых, нишевых исполнителей.
Почти все треки проекта D-V-R доступны в социальной сети ЯRUS. Особое место среди них занимает «Русские не сдаются», который был написан за восемь месяцев до СВО.
«Кто бы знал, что это будет так актуально через время! На тот момент это был внутренний ответ на разное давление на мою страну, как выстрел из души! Хотя я не писал его специально, пользуясь моментом, как сейчас делают многие. Я этого не люблю, но получается, что предвидел все это», — говорит Денис Москалев.
Певец добавил, что считает себя патриотом своей страны. Родина — это семья, а предать семью человек не может.
В феврале артист планирует выпустить два сингла: «Холодные пальцы» и «Нереальный фит». Кстати, все средства от продажи своих дисков музыкант перечисляет в «Народный фронт» для помощи участникам СВО.
История успеха проекта D-V-R одна из многих на платформе ЯRUS, где каждый исполнитель, независимо от жанра, может бесплатно выложить свои музыкальные треки. Набрать прослушивания помогут редакторские плейлисты. Недавний ребрендинг сервиса ЯRUS.Музыка сделал регистрацию и загрузку треков еще легче и удобнее.