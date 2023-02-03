Песня «Русские не сдаются» захватила первые строчки хит-парада в ЯRUS.Музыке

В музыке и творчестве Денис Москалев с детства, но свой первый музыкальный проект запустил только в 2019 году. «Квазар» вобрал в себя элементы фолка, этнической музыки и рэпа. Заглавной стала сага «Воин», основанная на славянском эпосе. Кроме нее вышло еще три композиции, но каждый трек – целая история, отдельная жизнь.