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В онлайн-очереди на концерты Бейонсе стоят около 15 млн человек

Шоу-бизнес
В онлайн-очереди на концерты Бейонсе стоят около 15 млн человек

Организаторы мирового тура Renaissance World Tour певицы Бейонсе не справляются с наплывом желающих посетить выступления знаменитости. В онлайн-очереди уже стоят около 15 млн человек.

О небывалом ажиотаже сообщается в Twitter-аккаунте Beyonce News. Теперь приобрести билеты можно только по предварительной записи и после прохождения очереди. Поклонники в социальных сетях негодуют из-за большого количества людей, желающих увидеть новое шоу Бейонсе.

Renaissance World Tour станет первым туром, в который отправится певица за последние пять лет. Он продлится с 10 мая по 27 сентября. Бейонсе посетит 15 городов в Европе и около 20 в США.
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