Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что была вынуждена укрыться в бомбоубежище во время визита в Киев. Об этом она рассказала по итогам саммита ЕС — Украина.
Утром глава ЕК посетила почтовое отделение в центре украинской столицы. По ее словам, это решение было символичным.
«Поскольку после этого короткого визита был авианалет, и мне пришлось укрыться в убежище… Это показывает реальность ежедневной войны», — заявила фон дер Ляйен.
Как заявляли в Кремле, специальная операция, стартовавшая в феврале 2022 года, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Перед российскими военными поставлена задача защитить людей от геноцида со стороны киевского режима.