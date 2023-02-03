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Фон дер Ляйен рассказала о спуске в бомбоубежище из-за «авианалета» в Киеве

Политика
Фон дер Ляйен рассказала о спуске в бомбоубежище из-за «авианалета» в Киеве

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что была вынуждена укрыться в бомбоубежище во время визита в Киев. Об этом она рассказала по итогам саммита ЕС — Украина.

Утром глава ЕК посетила почтовое отделение в центре украинской столицы. По ее словам, это решение было символичным.

«Поскольку после этого короткого визита был авианалет, и мне пришлось укрыться в убежище… Это показывает реальность ежедневной войны», — заявила фон дер Ляйен.

Как заявляли в Кремле, специальная операция, стартовавшая в феврале 2022 года, направлена на демилитаризацию и денацификацию Украины. Перед российскими военными поставлена задача защитить людей от геноцида со стороны киевского режима.
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