Адвокат назвал критическим состояние задержанного в Латвии журналиста Касема

Адвокат задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема рассказал о состоянии журналиста.
Касем находится в тюрьме. Его состояние оценивается как критическое, рассказал правозащитник. Условия содержания попадают под действие Конвенции по предотвращению пыток.
В конце января Марата Касема без причин перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру. Из-за антисанитарии и присутствия насекомых у журналиста появилась аллергия. К тому же у него обострились хронические заболевания. Известно, что у Марата Касема из-за подагры отказывают пальцы на ногах.
По данным Sputnik Ближнее зарубежье, Касем смог связаться с адвокатом не сразу. Однако у него есть право общаться с правозащитником в любое время суток. Адвокат Касема намерен потребовать медицинского освидетельствования своего подопечного.