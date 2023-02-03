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Адвокат назвал критическим состояние задержанного в Латвии журналиста Касема

Общество
Адвокат назвал критическим состояние задержанного в Латвии журналиста Касема

Адвокат задержанного в Латвии шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема рассказал о состоянии журналиста.

Касем находится в тюрьме. Его состояние оценивается как критическое, рассказал правозащитник. Условия содержания попадают под действие Конвенции по предотвращению пыток.

В конце января Марата Касема без причин перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру. Из-за антисанитарии и присутствия насекомых у журналиста появилась аллергия. К тому же у него обострились хронические заболевания. Известно, что у Марата Касема из-за подагры отказывают пальцы на ногах.

По данным Sputnik Ближнее зарубежье, Касем смог связаться с адвокатом не сразу. Однако у него есть право общаться с правозащитником в любое время суток. Адвокат Касема намерен потребовать медицинского освидетельствования своего подопечного.
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