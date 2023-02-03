Адвокат назвал критическим состояние задержанного в Латвии журналиста Касема

В конце января Марата Касема без причин перевели в корпус к осужденным заключенным и поместили в одиночную камеру. Из-за антисанитарии и присутствия насекомых у журналиста появилась аллергия. К тому же у него обострились хронические заболевания. Известно, что у Марата Касема из-за подагры отказывают пальцы на ногах.