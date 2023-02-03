Читатели Die Welt назвали утилизацией устаревшей техники передачу Киеву танков Leopard 1

Решение правительства Германии поставить на Украину танки Leopard 1, снятые с вооружения бундесвера, читатели немецкого издания Die Welt сравнили с утилизацией металлолома.
Некоторые немецкие пользователи с иронией отмечают, что с таким же успехом Киеву можно было передать и военную технику, находящуюся в музеях. Другие заявляют, что для страны с бедными ресурсами металлолом также является ценным сырьем.
«Любопытно, когда со стороны Украины поступит критика, что они слишком старые и вместо них лучше получить подводные лодки и истребители Eurofigher?» — пишет пользователь с ником Felix H.
Читатели Die Welt напрямую сравнивают передачу танков Leopard 1 ВСУ с утилизацией устаревшей военной техники. Теперь можно считать, что Германия демилитаризирована, заявляет один из пользователей.
Ранее сообщалось, что правительство ФРГ согласилось направить боевые машины Leopard на Украину, после обещания США передать Киеву танки М1 Abrams.