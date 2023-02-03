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Бразильский защитник «Зенита» Ренан попал в сферу интересов мадридского «Реала»

Спорт
Бразильский защитник «Зенита» Ренан попал в сферу интересов мадридского «Реала»

Мадридский «Реал» проявляет интерес к бразильскому футболисту петербургского «Зенита» Роберту Ренану.

Руководство «Реала» изучает возможность приобретения 19-летнего защитника Ренана, права на которого принадлежат «Зениту». Соответствующую информацию представили журналисты издания UOL. По данным источника, в «Реале» считают бразильца одним из самых перспективных игроков на своей позиции.

Примечательно, что Ренан пока не играл за «Зенит». Защитник присоединится к петербургскому клубу после завершения турнира, в котором он играет за юношескую сборную Бразилии. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Ренана в 2 миллиона евро.
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