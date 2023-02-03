Власти Гоа перечислили правила для туристов, уберегающие от «невольного» нарушения закона

Туристов призвали быть осторожными и не ездить на нелегальных такси. Путешественникам следует пользоваться счетчиками, чтобы не переплачивать за услуги. Также важно бронировать жилье только в легальных отелях, которые зарегистрированы в Департаменте туризма.