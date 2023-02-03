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Власти Гоа перечислили правила для туристов, уберегающие от «невольного» нарушения закона

Общество
Власти Гоа перечислили правила для туристов, уберегающие от «невольного» нарушения закона

Директиву для туристов, позволяющую уберечь путешественников от мошенников и «невольного» нарушения законов, выпустило правительство Гоа.

Власти индийского штата жестко предупредили приезжих о соблюдении ряда правил. Указания распространились на различные сферы отдыха и деятельности, передает издание India Times.

Туристов призвали быть осторожными и не ездить на нелегальных такси. Путешественникам следует пользоваться счетчиками, чтобы не переплачивать за услуги. Также важно бронировать жилье только в легальных отелях, которые зарегистрированы в Департаменте туризма.

Также власти обнародовали строгий свод указаний относительно поведения приезжих. Туристам не следует употреблять алкоголь в общественных местах, таких как пляжи. Но можно пить спиртные напитки в специальных помещениях, которые имеют на это лицензию. Также запрещено приготовление пищи на открытых площадках.
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