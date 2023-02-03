Власти Гоа перечислили правила для туристов, уберегающие от «невольного» нарушения закона

Директиву для туристов, позволяющую уберечь путешественников от мошенников и «невольного» нарушения законов, выпустило правительство Гоа.
Власти индийского штата жестко предупредили приезжих о соблюдении ряда правил. Указания распространились на различные сферы отдыха и деятельности, передает издание India Times.
Туристов призвали быть осторожными и не ездить на нелегальных такси. Путешественникам следует пользоваться счетчиками, чтобы не переплачивать за услуги. Также важно бронировать жилье только в легальных отелях, которые зарегистрированы в Департаменте туризма.
Также власти обнародовали строгий свод указаний относительно поведения приезжих. Туристам не следует употреблять алкоголь в общественных местах, таких как пляжи. Но можно пить спиртные напитки в специальных помещениях, которые имеют на это лицензию. Также запрещено приготовление пищи на открытых площадках.