Украина и ЕС будут работать над механизмом для преследования РФ за «преступления агрессии»

Киев и Брюссель хотят добиться «наказания» для России в связи с проведением СВО. Об этом стало известно после саммита ЕС-Украина.
Как говорится в итоговом заявлении Киева и Брюсселя, стороны будут работать над механизмом для преследования РФ за «преступления агрессии». При этом Украина хочет, чтобы был создан специальный трибунал.
«Мы подчеркнули нашу поддержку расследованию прокурора Международного уголовного суда (МУС). Россия, а также все причастные будут привлечены к ответственности», — говорится в тексте заявления.
Второго февраля в Гааге состоялось заседание Еврокомиссии и украинского правительства. Стороны решили создать «международный центр по расследованию преступления агрессии на Украине».