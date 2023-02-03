Экс-начальник кафедры Краснодарского университета МВД попал в колонию за взятки

В Ставрополе перед судом предстал бывший начальник кафедры Краснодарского университета МВД России. Он признан виновным во взяточничестве и участии в преступном сообществе.
Следователи доказали, что почти четыре года офицер руководил группой, которая действовала с целью получения взяток. Как правило, платити учащиеся заочного отделения, а также те, кто проходил повышение квалификации.
За незаконное вознаграждение члены банды помогали студентам с прохождением разных видов аттестации. На счету фигуранта и его подельников 63 эпизода взяточничества. Офицер получил 3,5 года лишения свободы в колонии строгого режима.