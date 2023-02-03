Актриса Нонна Гришаева показала кадры со съемок новых «Папиных дочек»

Актриса Нонна Гришаева поделилась с поклонниками кадрами со съемок сериала «Папины дочки. Новые». Знаменитость продемонстрировала закулисье проекта.
Артистка опубликовала в Telegram-канале видео, снятое на площадке новых «Папиных дочек». Гришаева показала подписчикам квартиру, в которой живут герои сериала, а также представила своего экранного сына и экранного зятя.
Актриса прошлась по съемочной площадке, чтобы найти девочек, играющих в новых «Папиных дочках». Например, она показала «Пуговку дубль два». Гришаева восхитилась юными актрисами и порадовалась, что теперь у нее так много экранных внучек.
«Не в жизни, так хоть на съемочной площадке я стала четырежды бабушкой», — поделилась эмоциями звезда российского кино.
Напомним, в центре сюжета новых «Папиных дочек» окажется семья Даши и Веника. Героиня бросит мужа и оставит его с четырьмя дочерями. Венику придется заменить девочкам мать. В сериале появятся и некоторые персонажи из старых «Папиных дочек».