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Актриса Нонна Гришаева показала кадры со съемок новых «Папиных дочек»

Шоу-бизнес
Актриса Нонна Гришаева показала кадры со съемок новых «Папиных дочек»

Актриса Нонна Гришаева поделилась с поклонниками кадрами со съемок сериала «Папины дочки. Новые». Знаменитость продемонстрировала закулисье проекта.

Артистка опубликовала в Telegram-канале видео, снятое на площадке новых «Папиных дочек». Гришаева показала подписчикам квартиру, в которой живут герои сериала, а также представила своего экранного сына и экранного зятя.

Актриса прошлась по съемочной площадке, чтобы найти девочек, играющих в новых «Папиных дочках». Например, она показала «Пуговку дубль два». Гришаева восхитилась юными актрисами и порадовалась, что теперь у нее так много экранных внучек.

«Не в жизни, так хоть на съемочной площадке я стала четырежды бабушкой», — поделилась эмоциями звезда российского кино.

Напомним, в центре сюжета новых «Папиных дочек» окажется семья Даши и Веника. Героиня бросит мужа и оставит его с четырьмя дочерями. Венику придется заменить девочкам мать. В сериале появятся и некоторые персонажи из старых «Папиных дочек».
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