Мужчина и две женщины пострадали под колесами легковушки в Челябинске

Инцидент произошел на улице Петра Столыпина рано утром. Водитель за рулем автомобиля Volkswagen Golf сбил человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем автомобилист изменил траекторию движения, и под колеса машины попали еще двое. Всех пострадавших увезли в больницу.