Мужчина и две женщины пострадали под колесами легковушки в Челябинске

Мужчина и две женщины пострадали в ДТП в Челябинске. На них совершила наезд иномарка, сообщили в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городской ГИБДД.
Инцидент произошел на улице Петра Столыпина рано утром. Водитель за рулем автомобиля Volkswagen Golf сбил человека, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Затем автомобилист изменил траекторию движения, и под колеса машины попали еще двое. Всех пострадавших увезли в больницу.
Сотрудники правоохранительных органов устанавливают причины и обстоятельства случившегося.