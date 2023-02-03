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Госдеп США: Вашингтон придерживается своей позиции о шпионском аэростате из Китая

Политика
Госдеп США: Вашингтон придерживается своей позиции о шпионском аэростате из Китая

Соединенные Штаты до сих пор считают китайский аэростат шпионским. Об этом сообщил высокопоставленный представитель Госдепа США.

Чиновник отметил, что Вашингтон признает заявление Пекина о сожалении по поводу инцидента. При этом американская сторона придерживается той же позиции. США считают китайский аппарат шпионским.

Ранее Китай признал, что шар прилетел из КНР. Пекин назвал аппарат исследовательским. При этом Вашингтон назвал инцидент неприемлемым, а также нарушением суверенитета и международного права.
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