В Тюмени осудили сотрудника полиции, который случайно ранил человека в лесу

Следователи доказали, что участковый совершил преступление в январе прошлого года. Фигурант отправился в лес, чтобы пристрелять карабин. Страж порядка увидел движение в кустах и посчитал, что там прячется дикий зверь. Полицейский начал стрелять и попал в человека.