В Тюмени осудили сотрудника полиции, который случайно ранил человека в лесу

В Тюмени перед судом предстал сотрудник полиции. Он был признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.
Следователи доказали, что участковый совершил преступление в январе прошлого года. Фигурант отправился в лес, чтобы пристрелять карабин. Страж порядка увидел движение в кустах и посчитал, что там прячется дикий зверь. Полицейский начал стрелять и попал в человека.
Виновник приговорен к полугодовому сроку ограничения свободы. Он также обязан выплатить потерпевшему компенсацию в размере 450 тысяч рублей.