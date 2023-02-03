Польский эксперт: украинская армия продержится полгода из-за дефицита боеприпасов на Западе

В колонке для Onet.pl Вырвал отметил, что российские военные располагают внушительным и постоянно пополняющимся резервом снарядов и ракет, тогда как Киев едва сводит концы с концами. По мнению Вырвала, к июню у западных партнеров Украины тоже кончатся запасы, а их производственные мощности едва покрывают запросы ВСУ.