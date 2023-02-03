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Польский эксперт: украинская армия продержится полгода из-за дефицита боеприпасов на Западе

Армия
Польский эксперт: украинская армия продержится полгода из-за дефицита боеприпасов на Западе

Украинская армия сумеет вести боевые действия максимум полгода, по истечению которых столкнется с критическим снарядным голодом, считает польский военный корреспондент Марцин Вырвал.

В колонке для Onet.pl Вырвал отметил, что российские военные располагают внушительным и постоянно пополняющимся резервом снарядов и ракет, тогда как Киев едва сводит концы с концами. По мнению Вырвала, к июню у западных партнеров Украины тоже кончатся запасы, а их производственные мощности едва покрывают запросы ВСУ.

«Американцы говорят, что планируют увеличить производство ракет на 500-600 процентов, но где-то через два года. У нас нет двух лет, у нас нет даже полугода», — подсчитал эксперт.

Как отметил корреспондент, в США ежемесячно производят 15 тысяч снарядов калибра 155 миллиметров, но украинской армии хватает этого запаса всего на три дня.
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