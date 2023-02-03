Рублю поможет юань: специалист по рынкам раскрыл, что поддержит курс рубля стабильным

Но главное, что сейчас ожидают участники рынка, это, по мнению собеседника ФАН, вступление в силу эмбарго на нефтепродукты из России. В пятницу, 3 февраля, в Европе собирались обсудить введение «потолка» цен на нефтепродукты, и вот это может тоже оказать влияние. Кроме того, напомнил он, был опубликован опрос Центрального банка, проведенный в конце января. Согласно его результатам, аналитики ожидают, что ВВП в 2023 году в России снизится на полтора процента, но этот прогноз стал лучше: раньше прогнозировали снижение на 2,4%. И еще ожидается некоторое увеличение уровня инфляции, до 6%, ранее она прогнозировалась на уровне 5,8%.