Рублю поможет юань: специалист по рынкам раскрыл, что поддержит курс рубля стабильным

Российская валюта, продемонстрировав устойчивость и стабильность в прошлом году, в 2023-м испытывает влияние ряда факторов. Каким будет курс рубля в обозримом будущем, спрогнозировал аналитик экспертного отдела ФБА «Экономика сегодня» Александр Багманов.
Рубль по итогам вчерашнего дня несколько снизился к доллару, который вырос на 0,4% с отметки 70 рублей 20 копеек до 70,5 рубля. Сейчас торгуется на уровне чуть ниже 70,50, привел свежие данные аналитик.
«Главная новость сегодня — это что Минфин обновил параметры бюджетного правила. Теперь с 7 февраля по 6 марта ЦБ по распоряжению Минфина будет продавать валюту, точнее, конкретно юани, на рынке на сумму, эквивалентную 8,9 миллиарда рублей в день. В январе, соответственно, эта цифра была 3,2 миллиарда. То есть Минфин увеличивает параметры продажи валюты, и это связано с ожиданием недополучения нефтегазовых доходов из-за снижения цен на нефть. Это положительная, по сути, новость для рубля, поскольку позволяет влиять на вес такого предложения валюты со стороны Минфина. Тем не менее, возможно, это очень значительного эффекта не окажет, и рубль сохранит нынешнее стабильное состояние», — рассматривает возможные варианты поведения российской валюты Багманов.
Но главное, что сейчас ожидают участники рынка, это, по мнению собеседника ФАН, вступление в силу эмбарго на нефтепродукты из России. В пятницу, 3 февраля, в Европе собирались обсудить введение «потолка» цен на нефтепродукты, и вот это может тоже оказать влияние. Кроме того, напомнил он, был опубликован опрос Центрального банка, проведенный в конце января. Согласно его результатам, аналитики ожидают, что ВВП в 2023 году в России снизится на полтора процента, но этот прогноз стал лучше: раньше прогнозировали снижение на 2,4%. И еще ожидается некоторое увеличение уровня инфляции, до 6%, ранее она прогнозировалась на уровне 5,8%.
«Ну и также участники рынка ждут обсуждения и утверждения, возможно, уже очередного 10-го пакета санкций, что может тоже дать негативную динамику. Но все равно основное сейчас — это, конечно, введение эмбарго на нефтепродукты из России, а также действие бюджетного правила по юаню. Вчера он также подрос на 0,6% и стремится к уровню 10,5 рубля за юань. Рубль пока ожидаем в диапазоне от 68 до 72 за доллар», — подытожил аналитик.
Ранее Александр Багманов предсказал направление изменения курса рубля и факторы влияния на него.