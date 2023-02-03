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Россиянам объяснили небезопасность хранения средств в валютах недружественных стран

Экономика
Россиянам объяснили небезопасность хранения средств в валютах недружественных стран

Первый зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева предупредила о рисках хранения сбережений в валютах недружественных стран, то есть в долларах и евро. Ее высказывания в рамках в рамках Tinkoff Private Talks приводит агентство «Прайм».

Она объяснила это тем, что банки могут потерять запасы в данных валютах на корсчетах, поэтому физлицам не стоит держать в них средства. Кроме того, в России с недавнего времени введен запрет на ввоз соответствующих наличных денег.

Сегодня, по словам Юдаевой, Банк России предпринимает максимум усилий, чтобы сделать надежным именно российский рубль. Следовательно, в условиях санкций лучше всего сбережения хранить в национальной валюте.
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