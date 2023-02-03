Захарова перечеркнула «амбициозный план» Украины по вступлению в Евросоюз

Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Украине о длительности процесса присоединения к Евросоюзу. Ее комментарий появился на официальном сайте ведомства.
Дипломат ответила на заявление украинского премьер-министра Дениса Шмыгаля об «амбициозном плане» страны по включению в ряды объединения. По его мнению, это можно осуществить в течение двух лет.
«На этот вопрос уже ответили в самом Евросоюзе — "Украина находится на расстоянии "световых лет" от членства в ЕС". На днях это еще раз подтвердили в Еврокомиссии — "членство в ЕС — это марафон, а не спринт"», — перечеркнула киевские мечты Захарова.
Представитель российского МИД дала понять, сколько времени «марафон» по членству в ЕС занял у ряда «атлетов». В качестве примера она привела Турцию. По словам Захаровой, республика пытается стать участницей объединения уже более 30 лет.